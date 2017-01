POL-BN: Rheinbach-Wormersdorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwendeten Schmuck und Bargeld

Bonn (ots) - Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Tomberger Straße in Rheinbach-Wormersdorf registrierte die Bonner Polizei für den 12.01.2017: In dem Zeitraum zwischen 13:30 und 23:30 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das Gartengrundstück des Hauses auf und verschafften sich von dort durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer, die sie dann gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro verließen die Unbekannten schließlich den Tatort. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

