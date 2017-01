POL-BN: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Bornheim-Merten - Polizei sucht unbekannten Motorrollerfahrer - 52-jähriger Fahrradfahrer

Bonn (ots) - Am Samstagnachmittag (31.12.2016) fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Schubertstraße aus Richtung Bornheim-Rösberg kommend in Richtung Bornheim-Merten. Auf der Schulstraße näherte sich ein bislang Unbekannter auf einem roten Motorroller in Richtung der Kreuzung Schubertstraße. Der Rollerfahrer soll zunächst kurz an dem dortigen Stoppzeichen gehalten, dann jedoch in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Der an dieser Stelle vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrer fuhr im Kreuzungsbereich gegen das Zweirad und kam dadurch zu Fall. Nach dem derzeitigen Sachstand entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 52-Jährige verletzte sich leicht.

Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen in dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den unbekannten Rollerfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell