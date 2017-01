POL-BN: Meckenheim-Altendorf: Einbrecher hebelten Terrassentüre auf

Bonn (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Mittwoch, 11.01.2017, in der Zeit von 18.25 Uhr bis 20.25 Uhr, in Meckenheim-Altendorf die Terrassentür eines Einfamilienhauses an Straße Auf dem Acker auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen und verließen es unbemerkt. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei vor Ort erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

