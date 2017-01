POL-BN: Bonn-Friesdorf: Einbrecher von Bewohner überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den frühen Abendstunden des 11.01.2017 überraschten Bewohner einen Einbrecher in einem Mehrparteienhaus auf der Straße Am Buschacker/Im Erlengrund: Als die Bewohner gegen 19:10 Uhr in ihre Erdgeschosswohnung zurückkehrten, entdeckten sie in einem der Zimmer eine fremde Person, die nach kurzer Ansprache aus der Wohnung in unbekannte Richtung davonlief. Nach der Spurenlage war der Täter zuvor durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre in die Wohnung eingebrochen. Er entwendete nach den bisherigen Feststellungen Schmuck in noch nicht festgestelltem Umfang - zu ihm liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca. 175 cm groß normale bis korpulente Statur südländischer Typ dunkel gekleidet

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell