POL-BN: Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 16.01. - 20.01.2017

Bonn (ots) - Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1 - Hier die Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. Kalenderwoche:

Montag, 16.01.2017: in Bonn auf der Graurheindorfer- und der Röckumstraße sowie der Kennedybrücke und in Königswinter-Sandscheid auf der L 268;

Dienstag, 17.01.2017: in Bad Godesberg auf der Winterstraße, in Beuel auf der Siebengebirgsstraße, in Duisdorf auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und in Bonn auf der Adenauerallee;

Mittwoch, 18.01.2017: in Königswinter auf der Raiffeisenstraße (Ortsteil Stieldorf), der L 268 (Ortsteil Bellinghausen) und der L 143 (Ortsteil Freckwinkel) und in Bad Godesberg auf der Meckenheimer Straße;

Donnerstag, 19.01.2017: in Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Beuel auf der Maarstraße, in Alfter-Impekoven auf der B 56 und in Meckenheim auf der L 268;

Freitag, 20.01.2017: in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Swisttal-Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße und in Beuel auf der St.-Augustiner-Straße.

Darüber hinaus kann es zu kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell