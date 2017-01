POL-BN: Ermittlungen nach mutmaßlicher Verkehrsunfallflucht in Meckenheim - 15-jähriger Fahrradfahrerin leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Bonn (ots) - Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen (10.01.2017) gegen 08:20 Uhr auf der Straße "Auf dem Steinbüchel" in Fahrtrichtung Gerhard-Boeden-Straße. Mittig im dortigen Einmündungsbereich soll sie ein Autofahrer, der die Gerhard-Boden-Straße aus Fahrtrichtung L261 kommend und dort nach links auf die Straße "Auf dem Steinbüchel" einbog, touchiert haben. Die 15-Jährige stürzte mit dem Fahrrad auf den Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer, der nicht näher beschrieben werden kann, soll ausgestiegen sein und die Radfahrerin verbal angegangen haben. Danach soll er mit seinem Auto, das nicht beschrieben werden kann, in Richtung Zypressenweg weggefahren sein.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen in der Verkehrsunfallfluchzt aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Angaben zu dem Auto oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

