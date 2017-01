POL-BN: Roter Kleinwagen nach Verkehrsunfall auf der Reuterstraße flüchtig - 34- und 35-jährige Fußgängerinnen verletzt - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am Samstag (07.01.2017) gegen 19:30 Uhr gingen zwei Fußgängerinnen (34 und 35 Jahre alt) auf der Argelanderstraße auf dem linken Bürgersteig in Richtung Innenstadt. Als sie die Reuterstraße an der Fußgängerampel, die für die beiden Frauen zu diesem Zeitpunkt "grün" zeigte, überqueren wollten, näherte sich ein bislang unbekanntes Auto über die Linksabbiegerspur der Argelanderstraße. Das Fahrzeug bog in Fahrtrichtung BAB 565 auf die Reuterstraße ab und touchierte im Bereich der Fußgängerfurt die beiden Passantinnen, die zu Fall kamen und sich beide leicht verletzten. Der Wagen entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Autobahn, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Zeugenbefragungen zufolge soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, der vermutlich von einem Mann gesteuert wurde. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen in der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell