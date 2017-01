POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 (Godesberger Allee) - Kleintransporter kollidiert mit Straßenbahn - 46-jähriger Fahrer tödlich verletzt - 43-jähriger Beifahrer schwer verletzt

Bonn (ots) - Am Montagmorgen (09.01.2017) kollidierte gegen 11:00 Uhr auf der Godesberger Allee ein Kleintransporter mit einer Straßenbahn. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 46-jährige Fahrzeugführer auf dem linken der beiden in diese Richtung vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe der Marie-Kahle-Allee nach links auf die Straßenbahnschienen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Straßenbahn. Die Beschilderung ist die vorgeschriebenen Fahrtrichtung an dieser Stelle "geradeaus". Der 42-jährige Beifahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jähriger Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle voll gesperrt. Der 45-jährige Straßenbahnfahrer wurde ebenso wie in der Bahn befindliche Fahrgäste nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht verletzt. Die weitergehenden Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 2 übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell