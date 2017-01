POL-BN: Swisttal-Odenorf: Unbekannte brachen Terrassentür eines Einfamilienhauses auf

Termin: Polizei berät kostenlos zur wirksamen Sicherung von Fenstern und Türen Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Wie das geht? Das zeigen Ihnen unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bei einer Gruppenberatung am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr. Die Beratung findet im Foyer des ... Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Samstag, 06.01.2017, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 19.30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Swisttal-Odendorf auf . Anschließend durchsuchten sie das Haus am Gotenring nach Wertgegenständen. Unbemerkt verließen sie den Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Swisttal-Odenorf gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei. Rufnummer 0228/150. Termin: Polizei berät kostenlos zur wirksamen Sicherung von Fenstern und Türen Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Wie das geht? Das zeigen Ihnen unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bei einer Gruppenberatung am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr. Die Beratung findet im Foyer des Polizeipräsidiums, Königswinterer Straße 500 statt. Informationen erhalten Sie unter der Service-Nummer 0228/15-7676 oder über E-Mail: KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de.

