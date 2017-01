POL-BN: Glatteis! Die Polizei zieht erste Bilanz

Bonn (ots) - Witterungsbedingt waren Polizei und Rettungsdienst seit dem Samstagnachmittag im Dauereinsatz. Insgesamt kam es bis zum Sonntagmorgen im Polizeibereich Bonn zu 63 Glatteis bedingten Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 150.000,-EUR. Schon Samstagnachmittag kamen im Bereich Wachtberg mehrere PKW von der Fahrbahn ab und landeten im Straßengraben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die PKW sind jedoch zum Teil noch nicht geborgen.

Bei 5 Unfällen kam es zu leichten Personenschäden.

Samstagnachmittag geriet eine PKW-Führerin in Wachtberg-Berkum ins Rutschen und fuhr in eine Mauer, die Fahrerin wurde leichtverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-EUR. In den frühen Abendstunden kam auf der L261 im Bereich Roettgen ein PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der Fahrer wurde leichtverletzt, es entstand ein Schaden von ca. 5000,-EUR. Im Verlauf des Abend geriet eine PKW-Fahrerin in Bonn-Lengsdorf gegen einen Betonpfeiler und wurde dabei leichtverletzt, der Schaden beträgt ca. 5000,-EUR. Bei einem Unfall auf der Joseph-Beuys-Allee wurden zwei Personen leicht verletzt. Dazu kamen zwei Fußgänger, die aufgrund des Glatteises stürzten. In der Bonner Innenstadt verletzte sich eine Frau leicht, aus Oberkassel musste ein Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Insgesamt kam der Bonner Bereich glimpflich davon, bei den meisten Unfällen kam es nur zu Blechschäden.

