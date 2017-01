POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Taschendieb in Bonn - Wer kann Hinweise geben ?

Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Taschendieb in Bonn - Hinweise an KK 36, Tel.: 0228 / 15-0. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Am 15.11.2016 kam es in einer Straßenbahn in Bonn zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann wird verdächtigt, einer Frau die Geldbörse, in der sich auch eine Debitkarte befand, unbemerkt aus ihrer Handtasche entwendet zu haben. Mit dieser Karte soll er am gleichen Tag an einem Bankautomaten Geld abgehoben haben. Hierbei wurde er von einer Videokamera fotografiert.

Mit diesem Foto fahndet die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss nach dem Unbekannten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an das Kriminalkommissariat 36, Tel.: 0228 / 15-0.

Schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen machen Sie den Dieben das Handwerk schwer: - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

Mehr zu dem Thema und wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer homepage: http://www.polizei.nrw.de/bonn/artikel__11871.html

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell