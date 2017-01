POL-BN: Präsenzeinsatz in Bad Godesberg: Junger Mann wies sich mit gefälschtem Ausweis aus

Bonn (ots) - Bei einem Präsenzeinsatz in Bad Godesberg wurde am Donnerstagnachmittag ein junger Mann vorläufig festgenommen. Er war um 16.30 Uhr von einer Fußstreife der Wache Bad Godesberg in der Fußgängerzone angehalten und kontrolliert worden. Dabei kamen den Beamten schnell Zweifel an der Echtheit des vorgezeigten griechischen Personalausweises. Da der Verdächtige zudem widersprüchliche Angaben zu seiner Identität machte, wurde er zur Identitätsfeststellung ins Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde durch die Ermittler der Kriminalwache festgestellt, dass es sich um eine Komplettfälschung des Ausweises handelt. Nun gab der Mann an, 23 Jahre alt zu sein und aus dem Kosovo zu stammen. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an.

