POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Rüngsdorf - Unbekannte entwendeten Schmuck

Bonn (ots) - Für den Zeitraum zwischen 10:45 und 23:15 Uhr registrierte die Bonner Polizei am 04.01.2017 einen Wohnungseinbruch auf der Offenbachstraße in Bonn-Rüngsdorf: Unbekannte waren nach der Spurenlage zunächst auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses gelangt und hatten sich dann durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer verschafft. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach möglichem Diebesgut und entfernten sich schließlich mit Schmuck in noch nicht festgestelltem Umfang unerkannt vom Tatort. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

