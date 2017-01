POL-BN: Fotofahndung nach Diebstahl aus Ladenlokal in der Bonner Innenstadt - Wer kann Hinweise geben ?

Fotofahndung nach Diebstahl aus Ladenlokal in der Bonner Innenstadt - Hinweise an KK 36, Tel.: 0228 / 15-0 Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Fotofahndung nach Diebstahl aus Ladenlokal in der Bonner Innenstadt - Wer kann Hinweise geben ?

Am 04.11.2016 kam es in einem Spielwarengeschäft in der Bonner Innenstadt zu einem Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Mann soll aus den Auslagen in dem Geschäft mehrere Bekleidungsartikel entwendet haben. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera fotografiert.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung. Von daher fahndet die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss mit einem Foto der Überwachungskamera nach dem Verdächtigen und fragt: Wer kennt den hier gezeigten Unbekannten ? - Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228 / 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell