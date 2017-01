POL-BN: Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem Taschendiebstahl in Bonn

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem Taschendiebstahl in Bonn - Hinweise an KK 36, Tel.: 0228 / 15-0 Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem Taschendiebstahl in Bonn: Unbekannter soll Taschendiebstahl begangen haben - Wer kann Hinweise geben ?

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 26.11.2016 einer Frau die Geldbörse in einem Supermarkt in Bonn entwendet zu haben, in der sich u.a. eine Debitkarte befand. Mit dieser Karte versuchte er kurze Zeit später, Geld an einem Bankautomaten abzuheben. Hierbei wurde der Mann von einer Videokamera fotografiert.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identität des Unbekannten. Von daher veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Verdächtigen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 36 unter der Tel.-Nr.: 0228 / 15-0.

