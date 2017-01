POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Bonn-Duisdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den frühen Abendstunden des 02.01.2017 drangen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Augustinusstraße in Bonn-Duisdorf ein. Als eine Bewohnerin gegen 18:30 Uhr ihre Wohnungstüre öffnen wollte, stellte sie fest, dass die Türe von innen versperrt war. Als sie dann noch Stimmen aus der Wohnung vernahm, entfernte sie sich und alarmierte sofort über Notruf die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeikräfte stellten die mutmaßlichen Einbrecher vor Ort nicht mehr fest - die wahrscheinlich über den Gartenbereich geflohenen Einbrecher wurden im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen bislang noch nicht festgenommen. Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen der rückwärtigen Terrassentüre Zugang in die Zimmer der Wohnung verschafft und dann gezielt nach möglichem Diebesgut gesucht. Als sie dann durch die Rückkehr der Bewohnerin offensichtlich überrascht wurden, flüchteten sie über das Gartengrundstück vom Tatort. Über Art und Umfang der möglichen Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell