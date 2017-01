POL-BN: Versuchter Wohnungseinbruch in Bornheim-Hersel: Türen hielten Aufbruchsversuch stand

In 2015 scheiterten die Einbrecher in jedem zweiten Fall entweder an gut gesicherten Türen, Fenstern oder an aufmerksamen Nachbarn. Schieben Sie Einbrechern deshalb einen Riegel vor! Bild-Infos Download

Bonn (ots) - An den Sicherungen der Terrassentüren scheiterten bislang unbekannte Einbrecher am Montag in Bornheim-Hersel. In der Zeit von 8 Uhr bis 21.15 Uhr waren sie unbemerkt auf das Gartengrundstück eines Einfamilienhauses gelangt und hatten dort versucht, zwei Terrassentüren aufzughebeln. Die Sicherungen hielten allerdings dem Druck stand. Die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Die Polizei hat die Spurensicherung und Ermittlungen vor Ort. Wer verdächtige Personen gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 0228/150.

Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz In 2015 scheiterten die Einbrecher in jedem zweiten Fall entweder an gut gesicherten Türen, Fenstern oder an aufmerksamen Nachbarn. Schieben Sie Einbrechern deshalb einen Riegel vor! Wie das geht? Das zeigen Ihnen unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bei einer Gruppenberatung am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr. Die Beratung findet im Foyer des Polizeipräsidiums, Königswinterer Straße 500 statt. Informationen erhalten Sie unter der Service-Nummer 0228/15-7676 oder über E-Mail: KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de.

Eine Übersicht zur aktuellen Einbruchssituation in Bonn und der Region finden Sie hier: http://www.polizei.nrw.de/bonn/artikel__13471.html

