POL-BN: Bad Honnef: Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten mittels Böller zu öffnen

Bonn (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu Unbekannten, die am späten Montagabend in Bad Honnef versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Gegen 23.10 Uhr hörten Anwohner der August-Lepper-Straße einen lauten Knall. Dieser stammte vermutlich von einem Böller, mit dem Unbekannte versucht hatten, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Durch die Wucht der Detonation fiel der an einer Wand befestigte Automat zu Boden, konnte aber nicht geöffnet werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat 35 der Bonner Polizei. Rufnummer 0228/150.

