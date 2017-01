POL-BN: Fahndungsrücknahme: Mutmaßlicher Geldbörsendieb identifiziert

Bonn (ots) - Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Bekleidungsgeschäft in der Bonner Innenstadt fahndete das zuständige Fachkommissariat auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses mit einem Lichtbild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Unbekannte hatte dann am 26.10.2016 mit der gestohlenen Bankkarte Bargeld abgehoben.

(Siehe hierzu auch Pressetext vom21.12.2016, 11:23 Uhr)

Im Zuge der aktuellen Fahndungsmassnahmen konnte der mutmaßliche Täter, ein 54-jähriger Mann mit derzeit nicht geklärtem Aufenthalt, identifiziert werden. Die Ermittlungen des KK 36 dauern weiter an.

