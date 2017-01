POL-BN: Nordstadt: Unbekannt schlugen Scheiben geparkter Autos ein

Bonn (ots) - In der Neujahrsnacht wurden in der Bonner Nordstadt an mehreren geparkten Autos Seitenscheiben eingeschlagen. Nach bisherigen Erkentnissen wurden an fünf geparkten Fahrzeugen, die auf der Eifelstraße und der Gabelsberger Straße, jeweils ein Dreiecksfenster bzw. eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Navigationsgeräte und Lenkrad-Airbags blieben unangestastet. Ob andere Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen wurden, steht bislang noch nicht fest. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei Bonn. Rufnummer 0228/150.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell