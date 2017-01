POL-BN: Einbrecher in Küdinghoven unterwegs / Unbekannte brachen Balkontüre auf

Riegel vor: Fenster und Türen sichern. Aufmerksam sein. Polizeinotruf 110 wählen. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu Unbekannten, die in der Zeit vom Donnerstag, 29.12.2016, 17 Uhr, bis zum 30.12.2016, 08.00 Uhr, eine Balkontüre eines Einfamilienhauses an der Kreuzritterstraße aufgebrochen haben. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und verließen unerkannt den Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 34 in Bonn-Duisdorf in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228/150.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell