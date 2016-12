POL-BN: Unbekannte beschädigen insgesamt neun Fahrzeuge in Bad Honnef - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (29.12.2016) auf Freitag (30.12.2016) beschädigten Unbekannte mehrere Autos, die in Bad Honnef parkten. Gegen 03:00 Uhr stellten Polizeibeamte auf Streife insgesamt sechs Fahrzeuge auf der Rommersdorfer Straße fest, an denen jeweils der linke Außenspiegel abgetreten und teilweise auch die Fahrertüren zerkratzt wurden. Drei weitere in der gleichen Weise angegangenen Wagen standen auf dem Zennigsweg.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen in den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder wer darüber hinaus Angaben zu den Straftaten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell