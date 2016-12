POL-BN: Bonn-Buschdorf: Polizei stellte unfallflüchtigen Autofahrer / 24-Jähriger stand unter Alkoholeinwirkung

Bonn (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro soll ein 24-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Freitag, 30.12.2016, in Bonn-Buschdorf verursacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er gegen 02.30 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab, durchbrach einen Holzzaun und geriet das Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort beschädigte das Auto eine Mauer und Gartenmöbel. Ein Zeuge beobachtet anschließend, dass der Fahrer ausstieg und davon lief. Auf Grund der guten Personenbeschreibung wurde der mutmaßliche Fahrer in der Nähe des Unfallortes von einer Streifenwagenbesatzung der City-Wache gestellt. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde er zur Wache an der Bornheimer Straße gebracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ob der Tatverdächtige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ob er das Fahrzeug berechtigt geführt hat, wird derzeit vom zuständigen Verkehrskommissariat geprüft. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

