POL-BN: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Meckenheim

Bonn (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitag (30.12.2016) gegen 03:15 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der L158 aus Meckenheim-Merl kommend in Richtung K53 (Lüftelberg). Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Kleintransporter aus von der BAB 565 kommend in Fahrtrichtung Bonner Straße/Rheinbach. Im Kreuzungbereich Bonner Straße/Gudenauer Allee kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 41-Jährigen gegen einen auf der Fahrbahn der L158 befindlichen Lastkraftwagen (Fahrer 45-Jahre) gestoßen, der nach rechts in die Bonner Straße abbiegen wollte. Der 41-Jährige und der 23-Jährige verletzten sich bei dem Unfall und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Ampelanlage im Kreuzungsbereich war zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens aufgrund eines technischen Defektes nicht in Betrieb. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen missachtete der 41-Jährige die durch die Beschilderung geregelte Vorfahrt des 23-Jährigen. Der Unfallbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und wurde gegen 05:45 Uhr wieder frei gegeben. Gegen 06:15 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lastkraftwagen auf der L158 aus Fahrtrichtung Merl kommend in Fahrtrichtung Lüftelberg in den gleichen oben genannten Kreuzungsbereich ein. Aus Fahrtrichtung Meckenheim fuhr ein 62-jähriger Autofahrer - durch Beschilderung vorfahrtsberechtigt - ebenfalls in den Kreuzungsbereich. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Autofahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K53 in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell