POL-BN: Ermittlungsgruppe Tannenbusch nahm gesuchten Intensivtäter fest

Ermittlungsgruppe Tannenbusch nahm gesuchten Intensivtäter fest

Die Ermittlungsgruppe Tannenbusch hat einen gesuchten Intensivtäter festgenommen. Der 17-Jährige war wegen der Begehung einer räuberischen Erpressung vom Amtsgericht Bonn zu einer Jugendhaftstraße von 15 Monaten verurteilt worden, hatte aber seine Haft im Dezember aber nicht angetreten. Daraufhin wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnte der junge Mann, der untergetaucht war, festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht werden. Im konkreten Fall hatte der 17-Jährige im August 2015 einen anderen Jugendlichen in Tannenbusch massiv bedroht, die Herausgabe des Mobiltelefons erzwungen und anschließend eingeschüchtert. Die Ermittlungsgruppe Tannenbusch (Raubdelikte), die seit dem Sommer 2016 mehrere groß angelegte Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität vor Ort durchgeführt hat, und das Kriminalkommissariat 32 ermitteln in weiteren Fällen der Eigentumskriminalität gegen den 17-Jährigen.

