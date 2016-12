POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Bornheim-Kardorf - Unbekannte entwendeten Laptop und Parfum

Bonn (ots) - Einen Tageswohnungseinbruch in Bornheim-Kardorf registrierte die Bonner Polizei am 29.12.2016: In dem Zeitraum zwischen 16:00 und 21:30 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das rückwärtige Gartengrundstück eines Mehrfamilienhauses auf der Schulstraße auf. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Zimmer einer Wohnung, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Die Einbrecher erbeuteten neben Schmuck auch eine Flasche Parfum und ein Notebook - sie verließen den Tatort schließlich unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell