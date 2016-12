POL-BN: Autoaufbrecher in Endenich unterwegs - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag (27.12.2016) auf Mittwoch (28.12.2016) schlugen Unbekannte die Autoscheiben von vier Fahrzeugen in Endenich ein. Zwei der Wagen parkten auf der Alfred-Bucherer-Straße. Aus einem entwendeten die Unbekannten Getränke und Bargeld, aus dem anderen ein Mobiltelefon. Aus einem Fahrzeug auf der Endenicher Allee fehlt nach derzeitigem Sachstand nichts, zu dem Diebesgut aus einem Wagen auf der Theodor-Brinkmann-Straße dauern die Ermittlungen noch an.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

