POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum vom 02.01.2017 bis einschließlich 06.01.2017

Bonn (ots) - Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei

Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr.1

Zu Ihrer Sicherheit planen wir Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum vom 02.01.2017 bis einschließlich 06.01.2017:

Montag, 02.01.2017: in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und der Reuterbrücke, in Bad Honnef-Rottbitze auf der Rottbitzer Straße und in Beuel auf der Kennedybrücke.

Dienstag, 03.01.2017: in Swisttal-Miel auf dem Heidgesweg, in Bornheim-Widdig auf der L 300, in Königswinter-Nonnenberg auf der Nonnenberger Straße und in Beuel auf der B 56/Siebenmorgenweg.

Mittwoch, 04.01.2017: in Beuel auf der Maarstraße, in Königswinter-Nonnenberg auf der Nonnenberger Straße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße und in Meckenheim auf der L 261.

Donnerstag, 05.01.2017: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße und der Franz-Josef-Straussallee, in Lengsdorf auf Straße "An der Ohligsmühle" und in Rheinbach auf der L 492.

Freitag, 06.01.2017: in Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Königswinter-Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Beuel auf der Niederkasseler Straße und in Bonn auf der Adenauerallee.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell