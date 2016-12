POL-BN: Bonner Polizei stellt flüchtige Ladendiebe - Diebesgut war im Auto

Bonn (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.12.2016) gegen 15:00 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Baumarktes auf der Alfterer Straße in Alfter zwei Männer, die ein Energiespeichergerät aus der Verpackung nahmen und das Geschäft mit diesem ohne zu bezahlen verließen. Die beiden stiegen in ein Auto und fuhren Richtung Bornheim weg. Der Angestellte alarmierte die Bonner Polizei. Eine Streifenbesatzung fahndete umgehend nach dem flüchtigen Fahrzeug und stellte dieses mit dem Diebesgut auf der K12. Der 30-jährige Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer, die keinen festen Wohnsitz haben, wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden Männer mussten auf Anordnung der Amtsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung bezahlen und wurden dann entlassen. Sie erwartet ein Ermittlungsverfahren.

