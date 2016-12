POL-BN: Zeugin vertrieb Einbrecher / Polizei berät kostenlos zur wirksamen Sicherung von Fenstern und Türen

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Wie das geht? Das zeigen Ihnen unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bei einer Gruppenberatung am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr. Die Beratung findet im Foyer des Polizeipräsidiums, Königswinterer Straße 500 statt. Informationen erhalten Sie unter der ... Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Dienstagabend, 27.12.2016, in Meckenheim einen Wohnungseinbruch. Gegen 17.55 Uhr hörte sie ein lautes Geräusch aus dem Garten eines Einfamilienhauses am Fichtenweg. Als sie genauer nachschaute, sah sie zwei Männer, die sich an einer Terrassentüre des Wohnhauses zu schaffen machten. Daraufhin rief die Frau den Unbekannten etwas zu. Die gaben ihr Vorhaben auf, sprangen über einen Gartenzaun und liefen in Richtung der Ulmenstraße davon. Die Zeugin informierte die Hausbewohner, die anschließend die Polizei riefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228/150.

Einbrecher scheitern in jedem zweiten Fall entweder an gut gesicherten Türen, Fenstern oder an aufmerksamen Nachbarn. Schieben Sie Einbrechern deshalb einen Riegel vor! Wie das geht? Das zeigen Ihnen unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bei einer Gruppenberatung am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr. Die Beratung findet im Foyer des Polizeipräsidiums, Königswinterer Straße 500 statt. Informationen erhalten Sie unter der Service-Nummer 0228/15-7676 oder über E-Mail: KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de.

