POL-BN: Unbekannte rauben 34-Jähriger ihren Rucksack - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am Freitagmorgen (23.12.2016) gegen 07:20 Uhr kamen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf der Hebbelstraße zwischen dem dort gelegenen Parkplatz und der Polhausenstraße in Bornheim einer 34-jährigen Fußgängerin zwei bislang unbekannte Männer entgegen. Einer der Unbekannten soll der Passantin im Vorbeigehen ihren schwarzen Rucksack - in dem sich Kleidung und ein Kulturbeutel befanden - entrissen haben und die beiden Männer flüchteten mit dem Diebesgut in Richtung Mühlenstraße. Die Fußgängerin wurde nach dem aktuellen Sachstand nicht verletzt.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Ca. 1,80 m groß; schlanke Statur; kurze schwarze Haare 2. Ca. 1,70 m groß; kräftige Statur; bekleidet mit dunkler Jacke Die beiden Männer sollen sich nach Zeugenangaben vor der Tat in einer ausländischen Sprache unterhalten haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer die beiden Unbekannten beobachtet hat oder Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell