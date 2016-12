POL-BN: Unbekannte rauben Armbanduhr - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstag (24.12.2016)gegen 03:00 Uhr griffen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zwei bislang Unbekannte einen 58-Jährigen im Bereich der Friedrichstraße/Kasernenstraße an. Sie sollen ihn zunächst geschlagen haben, wodurch der Mann zu Boden fiel. Dort entrissen sie ihm seine Armbanduhr und sollen ihn weiter attackiert haben. Danach entfernten sie sich nach ersten Ermittlungen in Richtung Münsterplatz. Eine sofort nach den Unbekannten eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Beide ca. 1,85 m groß; 3-Tage-Bart; einer der Männer bekleidet mit einer hellen Jacke mit Pelzkragen; zweite Person dunkel gekleidet

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer die beiden Unbekannten beobachtet hat oder Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

