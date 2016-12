POL-BN: Autoaufbrecher in Swisttal unterwegs - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte insgesamt fünf Autos in Swisttal auf. Im Tatzeitraum von Freitag (23.12.2016),19:30 Uhr und Samstag (23.12.2016),07:10 Uhr zerstörten sie das Türschloss eines Wagens, der auf Vorgebirgsstraße in Heimerzheim stand, und bauten das festinstallierte Navigationsgerät, das Radio sowie den Bordcomputer aus. Ebenfalls in Heimerzheim schlugen sie zwischen Freitag (23.12.2016),19:30 Uhr und Samstag (24.12.2016),05:00 Uhr die Scheiben von zwei Autos ein, die auf der Schützenstraße parkten. Aus einem Wagen wurde nach dem derzeitigen Sachstand nichts entwendet, die Ermittlungen zu dem Diebesgut aus dem anderen Fahrzeug dauern noch an. In Swisttal-Essig schlugen sie im Tatzeitraum von Samstag (24.12.2016),14:00 Uhr und Montag (26.12.2016),10:00 Uhr die Seitenscheibe eines Fahrzeugs auf der Sternstraße ein und entnahmen eine Werkzeugtasche aus dem Fahrzeuginneren. In "Ludendorf" drangen sie ebenfalls durch eine zerstörte Seitenscheibe in ein Auto ein, das zwischen Sonntag (25.12.2016),19:00 Uhr und Montag (26.12.2016),15:00 Uhr auf der Ollheimer Straße parkte, und nahmen eine im Wagen befindliche Geldbörse mit Bargeld und Geldkarten an sich.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer darüber hinaus ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell