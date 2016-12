POL-BN: Wachtberg: Einbecher unterwegs / Polizei bittet um Hinweise

Riegel vor! Im Rahmen der landesweiten Kampagne gegen den Wohnungseinbruch setzt die Polizei Bonn auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Fenster und Türen sichern, aufmerksam sein, bei Verdacht 110 wählen! Das sind die zentralen Handlungsempfehlungen an alle Bürgerinnen und Bürger. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Am Freitag, 23.12.2016, und Samstag, 24.12.2016, waren in Wachtberg-Arzdorf, Berkum und Holzem Einbrecher unterwegs. In zwei Fällen scheiterten sie an den Sicherungseinrichtungen von Fenstern und Türen. In zwei Fällen gelangten sie in die Wohnräume und stahlen Schmuck und Bargeld.

In der Nacht zum 24.12.2016 versuchten Unbekannte in in Berkum das Fenster eines Einfamilienhauses an der Alte Gasse aufzubrechen. Auch in Arzdorf versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzudringen. An einer Türe eines Einfamilienhauses Am Ring wurden entsprechende Beschädigungen festgestellt. Am 24.12.2016, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus am Heidegartenweg in Holzem ein. Einen Tag später nutzten Einbrecher in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.20 Uhr in Arzdorf die Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Alte Landsttraße. In beiden Fällen stahlen die bislang Unbekannten Schmuck und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat 34. Rufnummer 0228/150.

Im Rahmen der landesweiten Kampagne gegen den Wohnungseinbruch setzt die Polizei Bonn auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Fenster und Türen sichern, aufmerksam sein, bei Verdacht 110 wählen! Das sind die zentralen Handlungsempfehlungen an alle Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizei möchte, dass Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört auch, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Entwicklung der Einbruchskriminalität informiert werden. Neben täglichen Pressemeldungen veröffentlicht die Bonner Polizei, wöchentlich eine Übersichtskarte auf der die Wohnungseinbrüche samt Versuche der zurückliegenden Woche zu sehen sind. Dies Übersicht finden Sie hier http://www.polizei.nrw.de/bonn/artikel__13471.html

Auf der website finden Sie auch die Termine der kostenlosen Beratung zur wirksamen Sicherung von Fenstern und Türen durch die Einbruchschutzberater der Polizei Bonn.

