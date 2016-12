POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Einbrecher lösten Alarmanlage aus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den frühen Abendstunden des 22.12.2016 waren Einbrecher im Bereich eines Einfamilienhauses auf der Mühlenbacher Straße in Bornheim-Roisdorf aktiv: Gegen 17:30 Uhr betraten die Unbekannten das rückwärtige Grundstück des Hauses. Nach den bisherigen Feststellungen kletterten sie zunächst auf eine Terrassenüberdachung und machten sich dann an einem Fenster des Obergeschosses zu schaffen. Hierbei lösten die Täter eine Alarmanlage aus - die Einbrecher flüchteten daraufhin über das Grundstück in Richtung der nahegelegenen Bahnlinie. Eine aufmerksame Nachbarin wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte unverzüglich die Polizei. Die Fahndung nach den in diesem Zusammenhang beobachteten

beiden dunkel gekleideten Personen ca. 170 - 180 cm groß auffallend schlanke Statur

führte bislang nicht zur Festnahme der Personen. Das zuständige KK 34 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

