POL-BN: Zeugen verhindern Wohnungseinbruch auf frischer Tat / Tatverdächtige Mädchen sind 11 und 13 Jahre alt

Bonn (ots) - Auf frischer Tat wurden am Mittwoch, 21.12.2016, in Bornheim-Hersel zwei Mädchen überrascht. Gegen 11 Uhr hatten sie versucht, die Glasscheibe der Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Wertstraße mit Steinen einzuwerfen. Aufmerksame Anwohner waren durch die Geräusche auf das Geschehen und die Verdächtigen aufmerksam geworden. Diese liefen davon, konnten aber kurze Zeit später durch eine alarmierte Polizeistreife gestellt werden. Sie gaben an, 11 und 13 Jahre alt zu sein. Die Eltern der Kinder wurden informiert. Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden die beiden Mädchen in eine Jugendschutzstelle gebracht. Die Ermittler prüfen nun, ob die beiden Mädchen in den vergangenen Wochen weitere Taten in Bornheim und Umgebung begangenen haben.

