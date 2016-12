POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum vom 27.12.2016 bis einschließlich 30.12.2016

Bonn (ots) - Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei

Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr.1

Zu Ihrer Sicherheit planen wir Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum vom 27.12.2016 bis einschließlich 30.12.2016:

Dienstag, 27.12.2016: in Bad Honnef auf der Schmelztalstraße, in Bornheim auf der L 300, in Beuel auf der Pützchens Chaussee und in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße.

Mittwoch, 28.12.2016: in Königswinter auf der Nonnenberger Straße, in Swisttal-Miel auf dem Heidgesweg, in Beuel auf der Oberkasseler Straße und der Langemarckstraße.

Donnerstag, 29.12.2016: in Thomasberg auf der Siebengebirgsstraße, in Meckenheim auf der L 158 und der L 261 sowie in Berkum auf der L 123.

Freitag, 30.12.2016: in Beuel auf der Maarstraße und der L 16, in Friesdorf auf der Ürziger Straße und in Bad Honnef auf der Mülheimer Straße.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell