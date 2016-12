POL-BN: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach Kollision zwischen Auto und Straßenbahn auf Sankt Augustiner Straße

Bonn (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.12.2016) gegen 15:00 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Sankt Augustiner Straße in Fahrtrichtung Siegburg und bog im Kreuzungsbereich Königswinterer Straße/Niederkasseler Straße nach links Richtung Schwarzrheindorf ab. Eine Straßenbahn befuhr die Sankt Augustiner Straße aus Bonn kommend parallel in gleicher Fahrtrichtung. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-jährige Straßenbahnfahrer und eine in der Bahn befindliche 55-Jährige leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen missachtete der Autofahrer den Vorrang der Straßenbahn. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell