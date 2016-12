POL-BN: Bornheim-Brenig: Einbruch in Kindertagesstätte in Kindertagesstätte - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 20.12.2016, gegen 20:00 Uhr, und dem 21.12.2016, gegen 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte auf der Straße "Kummenberg" in Bornheim-Brenig ein: Nach der Spurenlage gelangten die Unbekannten über den Gartenbereich an das Objekt und verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in die Räume, die dann augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Anschließend verließen die Einbrecher den Tatort in unbekannte Richtung. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Hierzu gehört auch die Feststellung des möglichen Beuteumfangs. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell