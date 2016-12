POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: Unbekannter bedrängte Schülerin - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - Am vergangenen Freitag, 16.12.2016, soll ein Unbekannter in Königswinter-Niederdollendorf eine 17-Jährige sexuell bedrängt haben. Die Polizei sucht nun mehrere Passanten, die das Geschehen beobachtet haben könnten.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war eine 17-Jährige, die ihren Hund ausführte, am 16.12.2016, gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg zwischen Sportplatz und Bahnlinie in Königswinter-Niederdollendorf unterwegs. Dort wurde sie von einem jungen Mann, der auf einem schwarzen Herrenrad unterwegs war, in ein Gespräch verwickelt. Im Laufe der Unterhaltung bedrängte der Unbekannte die 17-Jährige und versuchte sie zu küssen. Das geschilderte Geschehen könnte von zwei Passanten, einem vorbeifahrenden Radfahrer und einer entgegenkommenden Fußgängerin beobachtet worden sein. Der Unbekannte ließ von der Jugendlichen ab und fuhr auf seinem Fahrrad davon. Noch am Nachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von dem Geschehen und nahm die Ermittlungen auf. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur. Er wurde wie folgt beschrieben: - 20 - 25 Jahre alt - 175 cm - 180 cm groß - 3-Tage-Bart - normale Figur - sprach deutsch mit ausländischem Akzent - bekleidet mit schwarzer Lederjacke, darunter trug er einen roten Pullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte - war auf einem schwarzen Herrenrad unterwegs

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten Zeugen, insbesondere den vorbeifahrenden Radfahrer und die entgegenkommende Fußgängerin, sich zu melden. Rufnummer 0228/150 oder per Mail: KK12.Bonn@polizei.nrw.de

