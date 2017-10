FW Ratingen: 2 Personen aus verunfallten PKW gerettet, und ein Folgeeinsatz

6 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots) - Kurz nach Mittag, um 12:39 Uhr, wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Ratingen zu einer Unfallstelle auf der Krummenweger Strasse alarmiert. An der Einsatzstelle eingetroffen fanden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Löschzüge Lintorf, Mitte und der Berufsfeuerwehr einen auf der Seite liegenden PKW vor. Beide Insassen befanden sich noch im Fahrzeug und waren aus eigener Kraft nicht in der Lage sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Unter ständiger Betreuung durch Einsatzkräfte und unter Zuhilfenahme von Rettungsgeräten gelang es der Feuerwehr beide Personen aus dem PKW zu befreien und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst zu übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 34 Einsatzkräfte.

Unmittelbar im Anschluss an diesen Einsatz wurden die Einsatzkräfte des Löschzuges Mitte und der Berufsfeuerwehr zu einem weiteren Einsatz zur Daniel Goldbach Strasse alarmiert. Dort trafen sie auf die ebenfalls alarmierte Einheit aus Tiefenbroich. In einer an der Daniel Goldbach Strasse untergebrachten Fernmeldeanlage war es zu einer stärkeren Rauchentwicklung gekommen. Die anwesenden Mitarbeiter hatten daraufhin die Anlage geräumt und die Feuerwehr alarmiert. Als Ursache wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein defektes Bauteil einer Beleuchtungsanlage ausgemacht. Nach der Durchführung von Belüftungsmaßnahmen konnte die Anlage dem Betreiber wieder übergeben werden.

