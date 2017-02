FW Ratingen: Verpuffung in Bioethanol- Kamin

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots) - Ratingen, Zum Schluchtor, 18:34 Uhr, 02.02.2017

Am frühen Abend, kam es in einem Einfamilienhaus in Ratingen Eggerscheidt zu einer Verpuffung in einem Bioethanol Kamin. Dabei ist die sehr stabile Glasabdeckung, hinter der das Feuer zu sehen ist, völlig zerborsten. Glücklicherweise wurde niemand der im Wohnzimmer anwesenden Familienmitglieder verletzt.

Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle, legte den Kamin still und half, die im gesamten Wohnzimmer verteilten Glasscherben einzusammeln.

Im Einsatz waren die Drehleiter und der Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Hösel- Eggerscheidt sowie der Rettungsdienst der Stadt Ratingen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell