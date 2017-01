FW Ratingen: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ratingen (ots) - Ratingen Lintorf, Kalkumer Str. / Breitscheider Weg, 27.01.2017, 12:20 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ereignete sich an der Einmündung des Breitscheider Weges in die Kalkumer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch unbekannten Gründen prallten zwei entgegenkommende Fahrzeuge frontal aufeinander. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt, jedoch glücklicherweise nicht eingeklemmt. Ein zufällig in der Nähe befindliches Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr konnte noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe leisten.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, weiterhin wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Die Verletzten wurden rettungsdienstlich Versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Die Kalkumer Straße war für die Bergungsarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell