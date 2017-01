FW Ratingen: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots) - Ratingen, Hauserring/Lintorfer Str., 25.01.17, 20:09 Uhr

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen alarmiert. Im Kreuzungsbereich Hauserring / Lintorfer Str. war es zu einer Kollision von zwei PKW gekommen. Fünf Personen wurden dadurch verletzt. Eine schwerverletzte Person wurde vom Rettungsdienst mit einem Notarzt in eine Duisburger Klinik transportiert, vier leicht verletzte Personen kamen nach der Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle in Krankenhäuser nach Düsseldorf und Ratingen. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr mit Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus, Mettmann und Düsseldorf, sowie der Notarzt des Standortes Ratingen. (Jürgen Jakobowski)

