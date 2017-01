FW Ratingen: Gasleitung beschädigt - Feuerwehr mit 40 Kräften vor Ort - mehrere Häuser evakuiert

4 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots) - Ratingen- Mitte, Düsseldorfer Straße, 13:33 Uhr; 18.01.2017

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer Baustelle im Bereich der Innenstadt gerufen an der ein Bauunternehmen Erdarbeiten durchgeführte. Hierbei wurde eine Gasleitung beschädigt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass die Gasleitung durch den noch in der Gasleitung steckenden Bohrhammer beschädigt wurde. Umgehend wurden weitere Kräfte alarmiert und die umliegenden Häuser evakuiert. Die Personen wurden für die Zeit der Erstmaßnahmen im Amtsgericht Ratingen untergebracht.

Durch die Polizei wurde die Düsseldorfer Straße im Bereich der Einsatzstelle komplett, der Dürer Ring wurde als Aufstellfläche für nachrückende Einheiten teilweise gesperrt.

Durch die eintreffenden Stadtwerke Ratingen wurden in der unmittelbaren Umgebung zur Baugrube Messungen durchgeführt. Des Weiteren kontrollierten die Mitarbeiter der Stadtwerke die Keller der umliegenden und bereits evakuierten Gebäude.

Die Stadtwerke sind derzeit mit Reparaturarbeiten an der Gasleitung beschäftigt, die Feuerwehr stellt mit zwei Fahrzeugen den Brandschutz an der Einsatzstelle. Die Arbeiten werden sich bis in die Abendstunden hinziehen.

Die Bewohner der Häuser konnten im Einsatzverlauf ihre Häuser wieder bereits betreten, ebenfalls sind die Sperrungen der Polizei zurückgenommen, jedoch nicht aufgehoben worden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte und Lintorf, der ABC- Zug aus Ratingen, der Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf und Ratingen/Heiligenhaus mit insgesamt ca. 40 Einsatzkräften sowie die Polizei, die Stadtwerke Gas und Strom. (D. Roßmeier)

