FW Ratingen: Ratinger Jungendfeuerwehrleute werden Filmstars - Imagefilm gedreht

Ratingen (ots) - Ratingen, 07.01.16

"Die Jugendfeuerwehr ist die Basis für unsere tägliche Arbeit. Hierüber können wir Mädchen und Jungen sowohl für den Weg als Berufsfeuerwehrleute begeistern oder sie langfristig für den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr gewinnen", sagt Feuerwehrchef René Schubert. Und deshalb ist Nachwuchswerbung besonders wichtig, zumal die Ratinger Nachwuchswehr unter Stadtjugendfeuerwehrwart Robin Kürten ab 2017 mit einer Neuerung aufwartet: "Wir wollen demnächst auch Kinder ab zehn Jahre aufnehmen."

Begeistert von dem Engagement der Jugendlichen vor und hinter der Kamera zeigte sich Thomas Tremmel, der stellvertretende Chef der Feuerwehr, der die Dreharbeiten besuchte: "Ich habe großen Respekt, was die jungen Leute da auf die Beine gestellt haben und bin sehr stolz darauf."

Da traf es sich gut, dass die beiden Jugendfeuerwehrmitglieder Bastian und Tobias (beide 13) vor einigen Monaten mit einer besonderen Idee an das Betreuerteam heran traten: "Können wir nicht einen Imagefilm für die Jugendfeuerwehr drehen?" Die Reaktion war eindeutig, der Vorschlag wurde angenommen und ließ sich wunderbar mit dem Vorhaben kombinieren, jüngere Nachwuchskräfte aufzunehmen: "Wir wollen zeigen, dass die Jugendfeuerwehr ein spannendes und interessantes Hobby für Kinder und Jugendliche ist", erzählt der 17-jährige Richard, der mit den beiden 13-Jährigen und dem 17-jährigen Marvin das Planungsteam bildete. Schnell war eine Idee für eine Rahmenhandlung geboren, vieles stellte sich aber als nicht realisierbar heraus: "Wir haben maximal zwei Minuten Zeit, unsere Botschaft zu transportieren. Da müssen die Bilder schnell wirken, die Inhalte dürfen nicht zu kompliziert sein und vor allem darf keine Langeweile aufkommen", sagt Daniel Oberbanscheidt. Der Kameramann, der unter anderem das Jugendfilmfestival Ratinale verantwortet, war sofort bereit, mit seinem Teamdie Jugendlichen zu unterstützen.

Und so fanden am vergangenen Wochenende rund um die Hauptwache am Voisweg die Dreharbeiten statt - und da Feuerwehr kein Schönwetter-Hobby ist natürlich auch im Freien. Es wurden Schläuche gerollt, Löschangriffe aufgebaut - und immer wieder hieß es zwischendurch "Stopp, so bleiben!" Die Kameraleute hatten etwas gesehen, was sie spontan als Großaufnahme einfangen wollten. "Ich hätte nicht gedacht, dass man für so einen kurzen Film so viel Material braucht", sagt Tobias, der nun mit seinen drei Kollegen und den Profis an die Schneidearbeiten gehen wird. Denn das Ziel ist klar: Zur Wehrversammlung Anfang März im Stadttheater muss alles fertig sein, dann hat der Film vor zahlreichen Gästen aus der Politik und rund 400 Feuerwehrangehörigen Weltpremiere.

Danach soll er als Werbefilm eingesetzt werden. Bleibt nur noch die Frage, worum wird es nun in dem Film genau gehen? Da lassen sich die jugendlichen Macher nicht in die Karten schauen: "Um die Jugendfeuerwehr. Alles andere verraten wir nicht", so die einhellige Aussage. (W. Schneider)

