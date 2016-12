BPOL-HH: An Heiligabend in die Haftanstalt - Bundespolizei nimmt 33-jährigen Deutschen am Flughafen Hamburg fest

Hamburg (ots) - Bundespolizisten haben an Heiligabend einen 33-jährgen Deutschen in Hamburg festgenommen. Der Mann konnte eine offene Geldstrafe von 4.500,00 Euro nicht zahlen und musste in die Haftanstalt.

Die Bundespolizei hat am späten Abend des 24. Dezember 2016 am Flughafen Hamburg einen 33-jährigen Deutschen festgenommen, der seit November 2015 von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann kam gegen 21:00 Uhr mit einem Flug aus Hurghada in Hamburg an.

Er war vom Amtsgericht Saarbrücken wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 90 Tagesätzen je 50,00 Euro verurteilt worden. Hinzu kamen Verfahrenskosten von 197,11 Euro. Die Strafe hatte er bislang nicht beglichen.

Als der 33-Jährige zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle bei der Bundespolizei am Flughafen Hamburg erschien, wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Da er den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er noch am selben Abend der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt, um die Ersatzfreiheitstrafe von 90 Tagen anzutreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell