BPOL-BadBentheim: Unbekannte brechen Fahrscheinautomaten auf / Bundespolizei sucht Zeugen

Stadland / LK Wesermarsch (ots) - Mittwochnacht haben unbekannte Täter einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof Rodenkirchen (Kreis Wesermarsch) aufgebrochen.

Die Täter hatten durch grobe Gewalt die Automatentür aufgehebelt um an die Geldkassette im Inneren des Geräts zu gelangen.

Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch nicht bekannt. Durch das brachiale Vorgehen entstand ein Sachschaden von rund 10.000,- Euro. Vor der Tatausführung unterbrachen die Diebe offenbar die Stromzufuhr zu dem Automaten.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei in Oldenburg um Hinweise, die Anwohner oder andere Zeugen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Bahnhofes Rodenkirchen oder der angrenzenden Umgebung gemacht haben.

Unter der Telefonnummer 0441 / 218380 können sachdienliche Anhaltspunkte direkt dem Bundespolizeirevier Oldenburg gemeldet werden.

Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell