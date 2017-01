BPOL-BadBentheim: Erfolgreiche Fahndung: Bundespolizei verhaftet vielgesuchten 31-Jährigen

Delmenhorst (ots) - Bundespolizisten aus Oldenburg haben Donnerstagvormittag einen mit gleich drei Haftbefehlen gesuchten 31-Jährigen festgenommen. Der Delmenhorster wurde seit Anfang Dezember 2016 gesucht. Der polizeibekannte 31-Jährige war zuvor im Rahmen eines Fahndungseinsatzes der Bundespolizei in Delmenhorst angetroffen und kontrolliert worden. Die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen gleich drei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft aus Oldenburg ließ gleich in drei Fällen nach dem Mann fahnden. Der Mann war jeweils wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Zudem war auch ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz (Erzwingungshaft) erlassen worden. Insgesamt war der in Bremen geborene Mann zu einer Geldstrafe von 1580,- Euro oder 69 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Weil er weder die einzelnen Geldstrafen bezahlt, noch die Gefängnisstrafen angetreten hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht. Da er die offenen Geldstrafen nicht begleichen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten zur Verbüßung der Haftstrafen in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell