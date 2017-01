BPOL-BadBentheim: Auto auf Bahnübergang zwingt Zug zur Notbremsung

Nortmoor / LK Leer (ots) - Letzten Mittwochabend hat ein auf den Bahngleisen stehender PKW einen Regional Express zu einer Schnellbremsung gezwungen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Der Vorfall passierte am 4. Januar 2017, gegen 19:50 Uhr auf der Bahnstrecke von Leer nach Oldenburg, am Bahnübergang Holtlander Straße in der Gemeinde Nortmoor.

Ein PKW umfuhr die gesenkten Halbschranken, stoppte kurz und überquerte den Bahnübergang erst unmittelbar vor dem herannahenden Zug.

Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern leitete der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung ein.

Bei dem Auto soll es sich um ein Fahrzeug aus der Kompaktklasse mit einer hellen Lackierung gehandelt haben. Aufgrund der Dunkelheit konnte sich das Fahrzeug anschließend unerkannt entfernen.

Die Fahrgäste im Zug wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04953 - 919900 beim Bundespolizeirevier in Bunde (Ostfrl.) zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell